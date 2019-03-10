وفاة 15.. غوايدو يدعو للزحف إلى كاراكاس

دعا الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو السبت إلى مسيرة وطنيّة في كاراكاس، من دون أن يستبعد في الوقت نفسه حصول تدخّل عسكري في فنزويلا.

"سنسير إلى كاراكاس"

وقال غوايدو، أمام الآلاف من مؤيّديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنّه سيبدأ جولة في أنحاء البلاد قبل أن يقود مسيرة في العاصمة. ولم يُحدّد غوايدو، الذي كان يحمل بيده مكبّر صوت، تاريخًا لذلك، مكتفيًا بالقول إنّ المسيرة ستحدث "قريبًا".

وهتف مؤيّدوه "ميرافلوريس.. ميرافلوريس" في إشارة إلى القصر الرئاسي، مقرّ الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وتابع غوايدو (35 عامًا) بعد انتهاء هذه الجولة: "سنُعلن التاريخ الذي سنسير فيه جميعًا في كاراكاس".

وكرّر غوايدو استعداده للسّماح بتدخّل عسكري أجنبي. وقال "المادّة 187، عندما يحين الوقت"، في إشارة منه إلى الدّستور الذي يسمح بـ"مهمّات عسكريّة فنزويليّة في الخارج، أو بمهمّات عسكريّة أجنبيّة" في الداخل الفنزويلي.

وهتف الحشد "تدخّل! تدخّل!".

وشدّد غوايدو على أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول"، داعياً مؤيّديه إلى عدم الاستسلام "لليأس والإحباط".

انقطاع الكهرباء يقتل 15 مريضا

وتوفي 15 فنزويلياً مصابين بأمراض الكلى بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظّمة غير حكوميّة السبت.

وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحّية "بين الأمس واليوم، سجّلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

وأضاف "حالة الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية، حرجة. نحن نتحدّث عن توقّف 95% من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100%" بسبب انقطاع الكهرباء.وتابع فالنسيا أنّ "وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولّدات كهربائيّة، أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".

وحذّر مدير مجموعة كوديفيدا من خطر ازدياد عدد الوفيّات. ومتحدثًا عن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل كلى بشكل منتظم في فنزويلا، أشار فالنسيا إلى أنّ استمرار انقطاع التيّار الكهربائي "قد يؤدّي إلى وفاة أكثر من 10200 مريض".

ولفت إلى أنّ "48 طفلاً يُعوّلون على وحدة غسيل الكلى الوحيدة المخصّصة للأطفال في البلاد لم يستطيعوا الخضوع لجلسات غسل كلى" يوم الجمعة.

كما عانى مرضى آخرون أيضًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص المولدات الكهربائية في المستشفيات، وفق فالنسيا.