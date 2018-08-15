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وفاة 22 طفلا سودانيا في غرق مركب

قارب في السودان

أعلنت السلطات السودانية الأربعاء أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة، وقد وقع الحادث بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل، على بعد حوالي 750 كيلومترا شمال العاصمة.

وأوضحت أن المركب غرق نتيجة توقف الماكينة وسط النيل مع اشتداد التيار. وقال شاهد عيان إنه كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار النهر.

ويرتفع منسوب النيل أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر.

ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه.

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