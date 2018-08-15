تعاني من بطء الإنترنت؟ جرّب 'التحميل الكسول'

أضافت شركة "غوغل" خاصية جديدة تعرف باسم "التحميل الكسول" على متصفحها "كروم كناري"، المعد لاختبار الواجهات المتطورة، تمهيدا لطرح الخاصية على متصفحها الرئيسي "كروم".

الخاصية تتيح للمستخدمين التوفير في استهلاك سرعات وباقات الإنترنت عن طريق إرجاء تحميل المحتوى، مثل الصور والروابط المتشعبة والنصوص، حتى تمرير الصفحة عليها.

"التحميل الكسول" تقنية تستخدمها بعض المواقع على شبكة الإنترنت، وهي تعد خاصية مفيدة بالأخص للمستخدمين الذين يعانون من بطء الاتصال.

ويقول موقع "جي هاكس" المتخصص إن الخاصية لن تظهر فارقا واضحا للمستخدمين الذين يملكون اتصالا بسرعة 50 ميغا بت في الثانية، على سبيل المثال، لكن الفارق سيكون جليا في حالة الاتصال بسرعات 5 ميغا بت أو أقل.

كيف تعمل الخاصية؟

الفكرة الأساسية وراء الخاصية الجديدة هي أنه عندما يتصفح المستخدم موقعا يحتوي على الكثير من الصور والأطر في صفحاته، فإن تلك المحتويات يتم تحميلها كلها عند بدء التصفح؛ في المقابل عند استخدام "التحميل الكسول" فإن المستخدم لا يحمل سوى الصور والأطر التي يشاهدها فقط.

وللتوضيح، إذا كنت تطالع صفحة على الإنترنت، مع تشغيل خاصية "التحميل الكسول"، فإن المتصفح، سيحمل فقط ما تشاهده وسيوفر عليك، وعلى باقة وسرعة الإنترنت، تحميل ما لم تتصفحه بالفعل.

كيف تستفيد منها؟

قم بتحميل وتنصيب "كروم كناري"، مجانا، ثم اكتب " chrome://flags/" في شريط العناوين، ستظهر لك هذه الشاشة.

ابحث عن "Lazy" وقم بتفعيل الخاصيتين اللتين ستظهران أمامك.

أعد تشغيل المتصفح وتمتع بالخاصية الجديدة.