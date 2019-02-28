وفيات المشاة في أميركا الأعلى منذ عقود

أظهر تقرير صادر عن إحدى منظمات السلامة الخميس أن عدد المارة الذين قتلوا على الطرق في الولايات المتحدة العام الماضي كان الأعلى منذ 28 عاما.

وقالت "جمعية محافظي سلامة الطرق السريعة" إن ما لا يقل عن 6227 من المشاة قتلوا في حوادث مرورية عام 2018 وهي النسبة الأعلى منذ عام 1990.

ويظهر التقرير ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة أربعة في المئة مقارنة بعام 2017، و 35 في المئة منذ عام 2008.

وعزا التقرير سبب الزيادة إلى عدة عوامل منها السائقون المنشغلون وارتفاع أعداد الأشخاص الذين يمشون للعمل، واستخدام المزيد من سيارات رباعية الدفع على الطريق والتي تسبب إصابات أكثر حدة بالمشاة خلال الحوادث.

وقالت الجمعية، ومقرها في العاصمة واشنطن، إن معظم الوفيات تحدث في الليل على الطرق الداخلية وبعيدا عن التقاطعات.

وشكلت الحوادث المميتة التي تحدث في الليل زيادة بنسبة بلغت أكثر من 90 في المئة على مدى العقد الماضي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية جوناثان أدكنز في بيان "رغم أننا حققنا تقدما في خفض الوفيات بين العديد من مستخدمي الطرق في العقد الماضي، إلا أن وفيات المشاة ارتفعت بنسبة 35 في المئة".