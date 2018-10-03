وفيات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أفادت منظمة الصحة العالمية الأربعاء بأن 10 أشخاص توفوا من بين 32 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في السعودية منذ حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أن الحالات المذكورة المسجلة في الفترة بين الأول من حزيران/يونيو و 16 أيلول/سبتمبر ترفع عدد الحالات المؤكدة في المختبرات إلى 2254 حالة على مستوى العالم منها 800 حالة وفاة.

وقالت إن الحالات الأخيرة لم تغير تقييمها العام بأن الفيروس يحمل مخاطر الانتشار داخل وخارج الشرق الأوسط.

ويسبب كورونا مرضا مزمنا في الجهاز التنفسي يقتل واحد من بين كل ثلاثة مصابين.

ويعتقد أن الإبل هي التي تنقل الفيروس الذي ينتمي لنفس عائلة فيروس سارس الذي ظهر في الصين عام 2003.