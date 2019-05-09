طائرة مسيرة تشل مطار فرنكفورت

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار فرنكفورت لأكثر من ساعة الخميس بسبب طائرة من دون طيار.

وقال متحدث باسم المطار الذي أحد أكبر مطارات أوروبا، أن تعليق حركة الملاحة أدى إلى إلغاء نحو 70 رحلة.

وكتبت شركة لوفتهانزا على تويتر إن "عمليات الطيران توقفت بسبب رصد طائرة من دون طيار.

وشوهدت الطائرة من دون طيار في جنوب المطار ثم توارت، فاستؤنفت حركة الملاحة.

وكان من المقرر إقلاع 1500 رحلة الخميس في فرانكفورت. ولم يُكشف على الفور عن عدد الركاب الذين تضرروا من التوقف.

وقالت شرطة المطار إنها تحقق في الحادث، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ويحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق مناطق الهبوط والإقلاع في مطارات ألمانيا، كما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى.