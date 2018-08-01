وقف حوثي للهجمات في البحر الأحمر.. واليونيسيف تحذر من الكوليرا

قالت جماعة الحوثي الثلاثاء إنها ستوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين من أجل دعم جهود السلام، وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في بيان إن إيقاف العمليات العسكرية البحرية سيكون "لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

وقالت السعودية الخميس الماضي إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا.

وقال القيادي الحوثي إن مبادرة الحركة تهدف إلى دعم مساعي إيجاد حل سياسي للصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.

الأمم المتحدة تحذر

إلى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من تفش جديد لوباء الكوليرا في اليمن بعد أن استهدفت غارات جوية مرافق مياه وبنى تحتية مدنية أخرى في مدينة الحديدة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور الأربعاء إن الغارات التي شنت في وقت سابق هذا الأسبوع دمرت مرفق للصرف الصحي ومحطة تزود معظم مناطق المدينة بالمياه".

وأضافت "مثل هذه الهجمات تشكل خطورة على الجهود المبذولة لمنع تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن."