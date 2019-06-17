الهجرة.. وقف مساعدات لدول في أميركا الوسطى

أعلنت الإدارة الأميركية إعادة تخصيص وتعليق مساعدات لدول في أميركا الوسطى بسبب استمرار تدفق مواطنيها إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة طلبا للجوء.

وقال مساعدون في الكونغرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد تخصيص 370 مليون دولار من المساعدات لغواتيملا وهندوراس والسلفادور كان قد وافق عليها الكونغرس للعام المالي 2018، وستعلق 180 مليون دولار إضافية وافق عليها الكونغرس للعام 2017.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إنه سيتم وقف إرسال الأموال للدول الثلاث حتى تحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية مع المكسيك.

وأشارت إلى أن الإدارة ستعمل مع الكونغرس لإنفاق هذه الأموال في برامج أخرى ذات أولوية.

وكانت الإدراة قد قالت مرارا إنها ستقطع المساعدات للدول الثلاث بسبب هذا الملف. ومن المتوقع أن يلقى قرار ترامب معارضة من أعضاء في الكونغرس يعتبرون أن هذه الدول بحاجة إلى هذه الأموال لمكافحة الفقر والجريمة وأن قطع المساعدات قد يؤدي إلى زيادة الهجرة لا تقليلها.

وتعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم أولويات أجندة ترامب منذ بدء حملته الانتخابية و بعد وصوله إلى البيت الأبيض.