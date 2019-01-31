5 وفيات بإنفلونزا الخنازير في المغرب

أكد وزير الصحة المغربي أنس الدكالي الخميس تسجيل خمس حالات وفاة بإنفلونزا (إتش 1 إن 1) المعروفة بـ"إنفلونزا الخنازير".

وأوضح الدكالي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الضحية الأولى هي سيدة حامل أما الضحية الثانية فسيدة تبلغ من العمر 68 عاما، فيما باقي الضحايا كانوا يعانون من أمراض أخرى مزمنة جعلت الفيروس ينال منهم".

وأضاف الوزير أن "83 في المائة من فيروسات الزكام الموجودة الآن في المغرب هي H1N1، وهي الوضعية المشابهة لباقي دول العالم"، مشددا على أن هذا الفيروس "سريع الانتشار ويجب أن يتعامل معه الناس بحذر".

وقال الدكالي إن "النساء الحوامل، والأطفال أكثر من ستة أشهر وأقل من خمس سنوات، والمصابون بأمراض مزمنة مثل السكري والقلب وأمراض أخرى هم الفئة الأكثر عرضة للخطر عند إصابتها بهذا الفيروس".

وطالب الوزير جميع المغاربة بـ"زيارة الطبيب بمجرد أن يشعروا بأعراض H1N1، وضرورة وضع الكمامات واستعمال بعض المضادات الحيوية".

المصدر: أصوات مغاربية