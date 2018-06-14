الأناضول.. وكالة إخبارية.. أم استخبارية؟

"سلامة الضيف أو المصدر".. هي إحدى أهم قواعد مهنة الصحافة حول العالم. ولكن يبدو أن مؤسسات إعلامية لم تعد تلتزم بها إرضاء للممول أو نظام الحكم في الدولة. وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية فعلت هذا أكثر من مرة معرضة حياة عدد من المعارضين الأتراك في المهجر للخطر. وكانت الأناضول قد نشرت مقطع فيديو لزوجة أحد المطلوبين لأنقرة بتهمة "الانقلاب" على أردوغان في ولاية نيوجيرزي الأميركية. والتقطت كاميرا وكالة الأنباء صورا للمواطنة التركية "أينور أوكسوز" سرا وهي زوجة عادل أوكسوز المطلوب في قضية محاولة الانقلاب.

وتتهم أنقرة أوكسوز بكونه أحد المخططين الأساسيين لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز/يوليو 2016. وأدرجت الحكومة التركية اسم أوكسوز على لائحة المطلوبين للقضاء التركي كأحد أعضاء جماعة "غولن" المتهمة في محاولة الانقلاب. وقد اختفى أوكسوز بطريقة مفاجئة بعدما تم توقيفه في قاعدة جوية بأنقرة وأطلق سراحه لاحقا، بحسب وكالة الأناضول. مخالفة للقانون الأميركي ويعد تصرف مراسل وكالة الأناضول مخالفا لقانون "التنصت والمراقبة الإلكترونية" في ولاية نيوجيرزي والذي ينص على تجريم تصوير أحد من دون موافقته، فضلا عن تجريم نشر المادة. وليست هذه المرة الأولى التي يرتكب فيها مراسل للأناضول مثل هذا الفعل، ففي العام الماضي تم التقاط فيديو للمعارض التركي والأستاذ في جامعة يوتا، أمرالله أوسلو. ويظهر أوسلو في الفيديو رافضا التصوير مع مراسل الأناضول وسط إصرار الأخير.