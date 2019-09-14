وكالة الأنباء السعودية: ترامب يتصل بمحمد بن سلمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" السبت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الأميركي، بحسب الوكالة، "استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها"، بعد هجمات الحوثيين السبت في شرق السعودية.

وشدد ترامب "على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي".

وأبلغ ولي العهد السعودي، من جهته، ترامب أن "للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

يذكر أن جماعة الحوثيين أعلنت مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأتي نفط في شرق المملكة تابعتين لشركة "أرامكو".

وأكد التحالف بقيادة السعودية أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة "للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".