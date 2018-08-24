وكالة: الحوثيون استهدفوا مدنيين في هجوم بالحديدة

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية بالإمارات جماعة الحوثي باستهداف مدنيين في هجوم صاروخي على قرية بمديرية الدريهمي غرب محافظة الحديدة اليمنية.

وقالت الوكالة الخميس إن الحوثيين نفذوا الهجوم بصاروخ بالستي "إيراني الصنع راح ضحيته طفل يمني وأصيب عشرات المدنيين الأبرياء".

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إن الهجوم نفذه التحالف الذي تقوده الرياض وتشارك به الإمارات كعضو أساسي وأن ضحاياه 31 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا أو جرحوا في غارات جوية على حافلة ومنزل في الدريهمي.

وتعذر التأكد من حصيلتي الطرفين لدى مصادر مستقلة.

وقال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في صنعاء عبر "تويتر": "متى ستتوقف الوحشية؟" داعيا إلى "وقف الحرب ضد الأطفال".

ونقل المكتب معلومات صحافية تفيد عن "مقتل 26 طفلا" في الدريهمي، بدون تأكيد الحصيلة.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما سيطر المتمردون على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحديدة.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية، وهو ما تنفيه طهران.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.