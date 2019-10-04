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الشرق الأوسط

الشرطة العراقية تطلق النار على محتجين في بغداد

تظاهرات في بغداد

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أطلقت الشرطة العراقية النار على عددد محدود من المحتجين خرجوا الجمعة للتظاهر في وسط بغداد في أعقاب كلمة لرئيس الوزراء عادل المهدي تعهد فيها بإصلاحات.

وقالت وكالة فرانس برس إن الشرطة العراقية أطلقت النار على عشرات المحتجين، مشيرة إلى أن مراسليها أكدوا أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين وليس في الهواء.

وقالت رويترز إن الهدوء ساد غالبية أنحاء العاصمة العراقية قبيل صلاة الجمعة، وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة.

وقال مراسل الحرة إن مكاتب الأحزاب الدينية في مدينة الحلة مثل تيار الحكمة وحزب الدعوة وبعض مكاتب الفصائل المسلحة تستدعي أنصارها ضمن حالة استنفار.

وقال هيمن باجلان عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان لمراسل الحرة إن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات حتى الآن هي 31 قتيلا و1188 جريحا، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع.

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بعودة خدمة الإنترنت الجمعة إلى بغداد بعد انقطاع استمر يوما كاملا بسبب التظاهرات التي شهدتها المدينة، لكن فرانس برس قالت إن الخدمة لا تزال مقوطعة في الجزء الأكبر من البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد قال في كلمة جاءت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة إن العراقيين "أمام خياري الدولة و اللادولة"، وتعهد بأن حكومته لن تعد "وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية".

/**/ /**/ /**/ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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في سياق متصل، دعت وزارة الخارجية القطرية الجمعة المواطنين القطريين إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن وإلى مغادرة المتواجدين هناك "فورا".

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