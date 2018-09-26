الريال الإيراني ينخفض لمستوى قياسي

أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن الريال الإيراني انخفض مقابل الدولار الأميركي مسجلا مستوى قياسيا في السوق غير الرسمية الأربعاء.

ووصل سعر الدولار إلى 170 ألف ريال، حسب الوكالة.

وتشهد إيران تقلبات اقتصادية بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، إضافة إلى الطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى.

وتأثر الاقتصاد الإيراني وعملة البلاد بشكل كبير نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

ومن المقرر أن تخضع إيران إلى عقوبات أميركية إضافية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية ضد النظام الحاكم بسبب انتشار الفساد، ورفض المحتجين لساسيات خامنئي المتعلقة بأنشطة طهران في البلاد المجاورة وتورطها في الحرب الأزمة السورية من خلال دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والحوثيين في اليمن، وتدخلها في شؤون جارتها العراق.