أبي أحمد: تصريحاتي عن مصر أُخرجت من سياقها

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد عن تقديره واحترامه للشعب المصري، وقال إن تصريحاته حول سد النهضة "أخرجت عن سياقها"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس عن الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى إن "أبي أحمد أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها"موضحا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن "التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب (مصر والسودان)."

جاء ذلك خلال لقاء أبي أحمد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي الروسية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي التزامه بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي، حسب وكالة الشرق الأوسط.

وكان قد نسب إلى رئيس وزراء إثيوبيا الحائز على جائزة نوبل للسلام قوله الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة المتنازع عليه مع مصر.

إلا أن أبي أحمد، الذي كان يتحدث خلال جلسة استجواب بالبرلمان، استطرد قائلا إن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية مع مصر.

وانهارت محادثات السد البالغة تكلفته 5 مليارات دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمائة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة في التنمية.

وتخشى مصر تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وصورت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر القضية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، ما قد يتطلب تحركا عسكريا.