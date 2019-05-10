وكالة: توقف كلي لشحنات النفط الإيرانية

قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد عدم مغادرة أي من ناقلات النفط موانئ التحميل الإيرانية منذ أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات التي منحتها لبعض الدول لشراء النفط من إيران مطلع هذا الشهر.

وذكرت الوكالة أن بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها لم ترصد أي ناقلة تغادر موانئ إيران أو تتحرك إلى موانئ أجنبية أو باتجاه أحد عملائها الرئيسيين مثل الصين والهند.

ومطلع هذا الشهر انتهت فترة الإعفاء التي منحتها الولايات المتحدة وسمحت بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.

واعتبارا من الثاني من أيار/مايو الجاري ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من وراء إنهاء هذه الإعفاءات هو تحقيق "صفر صادرات" من النفط الخام الإيراني، تماشيا مع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.