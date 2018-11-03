وكالة: سقوط مقاتلة روسية الصنع في مصر

أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية سقوط طائرة روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية في مصر السبت، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وقالت صحيفة كوميرسانت إن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018. وأضافت أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.

وقالت الشركة الروسية "نحن على اطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ-29 إم التي يملكها الجيش المصري. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق".

ولم تقدم الشركة، التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة، أي أسباب محتملة للتحطم ولم يتسن الوصول إليها بعد للتعليق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران فستزود روسيا بموجب اتفاق موقع في 2015 مصر بست وأربعين مقاتلة من طراز ميغ-29.