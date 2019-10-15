وكالة: نحو ألف جندي أميركي سينتقلون من سوريا إلى العراق والكويت

قال مسؤول أميركي إن حوالي ألف عسكري أميركي يجري انسحابهم من شمال سوريا سيعاد نشرهم في العراق والكويت وربما الأردن.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس الثلاثاء، أن القوات الأميركية انسحبت من منطقة منبج حيث أقامت الولايات المتحدة نقاطا لها في 2017، وتستعد القوات لمغادرة المنطقة جوا في قريبا.

ونسبت الوكالة للمسؤول قوله إن القوات المتمركزة في العراق، قد تقوم بعمليات عبر الحدود ضد داعش في سوريا، مثل ما فعلت في السابق قبل إقامة الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وكان الجنود الأميركيون متواجدين في شمال البلاد دعما لقسد التي خاضت معارك عنيفة ضد داعش ونجحت في اقتلاعه من كل المناطق التي كان سيطر عليها منذ 2014 في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن القوات الأميركية في شمال شرق سوريا ستتحرك قريبا. وأطلقت تركيا إثر ذلك، هجوما عسكريا ضد الأكراد وسط تنديدات دولية وموجهة نزوح جديدة وعقوبات وتهديدات أميركية.

لكن أن أنقرة أكدت مواصله اجتياحها للمناطق السورية، وقال مدير التواصل في رئاستها فخر الدين ألتون لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء "سنواصل قتال المجموعات الإرهابية، وداعش من بينها، إن قبل العالم بذلك أم لم يقبل".