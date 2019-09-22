وفيات وإصابات بـ"حالة طبية" غامضة في بنسيلفانيا

أعلنت سلطات ولاية بنسيلفانيا الأميركية، الأحد، وفاة ثلاثة أشخاص ونقل أربعة آخرين إلى المستشفى في مدينة بيتسبورغ، بعد أن استجابت الشرطة لـ"حالة طبية" في وقت مبكر الأحد.

وتشتبه السلطات في أن الإصابات وقعت جراء حالة طبية، وقالت إنها تحقق في الحادث واصفة حالة المرضى بأنها بين خطيرة وحرجة.

وكان جميع الضحايا يضعون أساور ورقية برتقالية اللون حول معاصمهم، بحسب بيان الشرطة، الذي أشار إلى عدم وجود علامات مبدئية على الضحايا تشير إلى استخدامهم مخدرات.

وعثر على خمسة من الضحايا وجميعهم رجال، داخل شقة في منطقة ساوث سايد، وعثر على السادس في مصعد خارج الشقة والسابع في شارع قريب.

وقالت الشرطة إن الضحايا ليسوا من سكان المبنى الذي عثر عليهم فيه، بل كانوا يزورون أحد المقيمين فيه والذي لم يكن في الشقة حين العثور عليهم.

وأشارت إلى أن الرجال السبعة وأحدهم في الـ33 من عمره، كانوا قد حضروا حفلة أو حدثا ليل السبت، حيث تم إعطائهم الأربطة البرتقالية لارتدائها، مشيرة إلى أنها حددت موقعين في المدينة وزعا ذلك النوع من الأساور الليلة الماضية.