16 ولاية تقاضي ترامب

رفع تحالف مكون من 16 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك الاثنين دعوى قضائية ضد خطة الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك عبر إعلان حالة طوارئ وطنية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التحالف قدم الدعوى في محكمة فدرالية بمدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا استنادا إلى أن الرئيس لا يملك صلاحية تحويل التمويل اللازم لبناء الجدار، وأن الكونغرس هو من يتحكم في الإنفاق.

وأوضحت لائحة الدعوى أن الولايات تقدمت بها "لحماية ساكنيها والموارد الطبيعية والمصالح الاقتصادية".

وكان ترامب أعلن الجمعة حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة "الغزو" على الحدود مع المكسيك وبناء جدار يساهم في السيطرة على المنافذ الجنوبية وجعل الولايات المتحدة آمنة، حسب تعبيره.