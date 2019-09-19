نيو مكسيكو تعلن خطة للدراسة الجامعية المجانية

أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل غريشام، خطة لتوفير تعليم مجاني في جامعاتها لجميع سكان الولاية، التي يقودها الديمقراطيون.

وقالت غريشام، الأربعاء، إن الخطة تهدف إلى تغطية مصاريف ما يقرب من 55 ألف طالب في السنة. وستغطي الرسوم لخريجي المدارس الثانوية الجدد في الجامعات العامة لمدة أربع سنوات، فضلا عن المتعلمين البالغين العائدين إلى كليات الولاية لمدة سنتين.

وتقدر تكلفة البرنامج ما بين 25 و35 مليون دولار، وستضاف إلى المنحة التي توزع عبر اليانصيب في نيو مكسيكو.

وقال مكتب غريشام، إن الهيئة التشريعية للولاية سوف تحتاج إلى تقرير يوضح كيفية تمويل البرنامج وستبدأ هذه المسألة في أوائل عام 2020.

وترغب حاكمة الولاية أن توفر لسكان الولاية تعليما مجانيا، وهي خطة لا تلقى الدعم من جميع أعضاء المجلس التشريعي للولاية، إذ يعارضها نواب جمهوريون.

وقال النائب ديفيد غاليغوس، وهو جمهوري في لجنة التعليم في مجلس الولاية، إنه لا يؤيد الخطة لأنها ليست "مستدامة".

وأضاف أن "النقاش يجب أن يكون حول مصدر المال، وإن كان الطلاب المستفيدون من التعليم المجاني سيعملون في وظائف في الولاية".

أما النائبة ريبيكا داو، وهي جمهورية أيضا وعضوة في لجنة التعليم، فقالت "إنه ينبغي أن ترتبط المنحة بعمل أو تطوع تجاه الولاية".

تجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف الولايات الأميركية بما فيها نيويورك وأوريغون وتينيسي، ضمنت دراسة جامعية مجانية في مؤسسات عامة لمدة عامين أو أربعة لبعض الطلاب. لكن اقتراح نيو مكسيكو يذهب أبعد من ذلك، إذ يعد بأربعة أعوام من التعليم المجاني لجميع طلاب الولاية حتى أولئك الذين يستطيع أولياء أمورهم التكفل بكل نفقاتهم الدراسية.