ولايتان أميركيتان تحظران السجائر الإلكترونية 

أعلن حاكم نيويورك أندرو كوومو، الأحد، حظرا على جميع السجائر الإلكترونية المنكهة ردا على إصابات عديدة بمرض رئوي مميت ربطه مسؤولون أميركيون بتدخين السجائر الإلكترونية.

وذكر الحاكم أن الحظر لن يشمل السجائر الإلكترونية التي تحوي التبغ أو مادة "المنثول"، وأضاف أن النكهات المشابهة للفواكه والحلوى تشجع الأجيال اليافعة على الإدمان على مادة النيكوتين.

ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على الأسباب وراء الإصابة بهذا المرض، بينما حذر مسؤولون في القطاع الصحي الناس من شراء السجائر الإلكترونية من باعة الشوارع أو شراء المنتجات التي تحوي زيت الماريجوانا، وحذر الخبراء من استنشاق مركز فيتامين "E" الموجود في عدد من السجائر الإلكترونية.

وبهذا تصبح نيويورك ثاني الولايات الأميركية التي تقر مثل هذا الحظر، إذ قامت ميشيغان بالإعلان عن حظر السجائر الإلكترونية في وقت سابق في شهر سبتمبر، وأعلنت إدارة ترامب، الأربعاء عن خطة لسحب كافة السجائر المنكهة من المتاجر.