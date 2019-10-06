ولفرهامبتون يصعق سيتي في عقر داره بثنائية مذلة

ألحق ولفرهامبتون الهزيمة الثانية هذا الموسم بمانشستر سيتي، وأسقطه في عقر داره بهدفين قاتلين من دون رد، ليتأخر حامل اللقب بفارق ثماني نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وألحقت ثنائية الإسباني آداما تراوري في الشوط الثاني أول هزيمة بسيتي على أرضه منذ 10 أشهر عندما خسر أمام كريستال بالاس في 22 ديسمبر الماضي.

وهذه هي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة الشهر الماضي، ومن شأنها أن تزيد من إيمان ليفربول بأنه يستطيع حصد لقبه الأول في الدوري في 30 عاما.

وبدا سيتي مهتزا في الدفاع طيلة المباراة وأتيحت ثلاث فرص جيدة لولفرهامبتون لافتتاح التسجيل في الشوط الأول في ظل معاناة ثنائي دفاع سيتي نيكولاس أوتاميندي وفرناندينيو.

وافتقر فريق المدرب بيب جوارديولا للشراسة المعتادة في الهجوم وكانت أول فرصة له في الدقيقة 67 عندما سدد ديفيد سيلفا ركلة حرة في العارضة.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما انطلق راؤول خيمنيز من منتصف ملعب فريقه وراوغ أوتاميندي وهيأ الكرة إلى تراوري ليهز شباك الحارس إيدرسون.

وأضاف تراوري هدفه الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع عبر هجمة مرتدة أخرى في ظل انكشاف دفاع سيتي.

وتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة، بعد خمسة انتصارات وتعادل وهزيمتين، في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.