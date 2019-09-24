"ولى زمن تجاوزات الصين".. ترامب يحذر بكين ويتوعد طهران

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرات قوية للصين وإيران في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء.

وقال ترامب إن "زمن تجاوزات الصين" التجارية قد ولى. ودعا بكين إلى الحفاظ على "أسلوب الحياة الديمقراطي" في هونغ كونغ.

وقال "على مدار سنوات، تم التغاضي عن هذه الانتهاكات (التجارية) أو تجاهلها أو حتى تشجيعها" بحجة أن "العولمة" تسببت في تجاهل زعماء العالم لمصالحهم الوطنية الخاصة.

لكنه أضاف قائلا "لكن فيما يتعلق بأميركا، فان تلك الأيام قد ولت".

وأضاف الرئيس الأميركي أن إدارته "تراقب بعناية" الطريقة التي تتعامل بها الصين مع الأزمة في هونغ كونغ.

وبين أن "العالم يتوقع بالكامل أن تحترم الحكومة الصينية معاهدتها الملزمة ... (و) تحمي حرية ونظام هونغ كونغ القانوني ونظام الحياة الديمقراطية".

يتوعد إيران

وتوعد ترامب بتشديد العقوبات على إيران ما لم تغير مواقفها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وقال "نأمل بلا نضطر لاستخدام قوتنا".

وأكد ترامب أن النظام الإيراني يسعى للحصول على السلاح النووي، و"لن نسمح بهذا أبدا".

وأعلن ترامب أن "العقوبات لن ترفع طالما أن إيران تحافظ على سلوكها التهديدي. سوف يتم تشديدها". وأضاف أنّ "من واجب كل الدول التحرك. ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة دعم تعطش ايران للدماء".

فنزويلا

وتطرق ترامب إلى ملف فنزويلا، قائلا إن الإدارة الأميركية تتابع الأوضاع عن كثب.

وقال في كلمته "أقول للشعب الفنزويلي الذي يعيش هذا الكابوس، اعلموا أن أميركا موحدة وراءكم. للولايات المتحدة مساعدة انسانية كبيرة تقدمها وهي تراقب من كثب الوضع في فنزويلا. نترقب اليوم الذي يتم فيه إرساء الديمقراطية وتكون فنزويلا حرة".

بريطانيا

وأعرب ترامب عن أمله في توقيع اتفاق تجاري "رائع" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "سنعمل عن كثب مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن اتفاق تجاري رائع".

وانطلقت في نيويورك الثلاثاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 وذلك بمشاركة أكثر من 90 رئيس حكومة ودولة، فيما يغيب عنها عدد من زعماء الدول بينهم رئيسا روسيا والصين وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب الانتخابات في بلاده.

وتشمل الفعاليات عقد اجتماعات حول ليبيا واليمن والصومال والسودان.