وزير العدل الأميركي يعزف مزمار القربة

لفت وزير العدل الأميركي ويليام بار الأنظار عندما شارك في عزف مقطوعة موسيقية بعنوان "Scotland Forever" أثنار مشاركته في مؤتمر في وزارة العدل الأربعاء.

وكانت فرقة موسيقية تعزف خلال المؤتمر الوطني للمدعين، عندما قام بار من مجلسه، ثم ذهب لإحضار آلة مزمار القربة الموسيقية، ليشارك الفرقة العزف.

وبعد انتهاء العزف غادرت الفرقة الموسيقية التابعة لشرطة نيويورك، بينما امتلأت القاعة بالتصفيق.

وألقى بار بعدها كلمة قال فيها مازحا إنه وجد تلك طريقة جيدة لتهيئة الأجواء وفتح باب الحدي.

وأشار إلى أن المرة الأخيرة التي عزف فيها كانت في حفل زفاف ابنته في الثامن من ديسمبر الماضي، وكان ذلك بعد يوم واحد من اختيار الرئيس ترامب له لوزارة العدل.