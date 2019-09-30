ولي العهد السعودي: الهجوم على منشآت أرامكو "غباء" وقتل خاشقجي "جريمة شنعاء"

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان في مقابلة بُثّت الأحد أنّ الحرب مع إيران ستدمّر الاقتصاد العالمي وأنّه يفضّل حلا غير عسكري للتوتّرات معها.

وقال الأمير لبرنامج "60 دقيقة" عبر "سي بي إس"، "إذا لم يتّخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدّد المصالح العالميّة".

وأضاف "ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط بشكل لا يمكن تصوره" لتبلغ "أرقاما عالية لم نشهدها في حياتنا".

واعتبر الأمير أن الحرب بين السعوديّة وإيران ستكون كارثيّة على الاقتصاد العالمي.

وقال "إن المنطقة تمثل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالى 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة".

وأردف "هذا يعني انهيارا كلّيا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب".

وأشار إلى أنّ الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر واستهدف منشأتَي نفط سعوديّتَين، وحمّلت بلاده والولايات المتّحدة إيران مسؤوليّته، لا معنى له. وأردف "لا يوجد هدف استراتيجي. الأحمق فقط قد يُقدِم على مهاجمة خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنّهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه".

وهذا نص المقابلة في الجزء المتعلق بإيران والهجوم على المنشآت النفطية:

المذيعة نورا أودانيل: هذا الهجوم ضرب صميم إنتاج النفط السعودي، هل صدمت به؟

الأمير محمد بن سلمان: يجب أن أخالفكِ في الرأي. هذا الهجوم لم يضرب صميم قطاع الطاقة السعودي، بل صميم الإنتاج العالمي للنفط، أدى إلى تعطيل 5.5 في المئة من حاجات الطاقة العالمية، الحاجات الأميركية والصينية والعالم بأسره.

المذيعة نورا أودانيل: المملكة هي المستورد الأكبر عالميا للأسلحة، والمعدات العسكرية، مليارات الدولارات صرفت على المعدات، كيف لم تتمكن تلك من منع وقوع هجوم كهذا؟

الأمير محمد بن سلمان: السعودية بحجم قارة تقريبا، وهي أكبر من أوروبا الغربية بأسرها، لدينا تهديدات تحيط بنا من 360 درجة، وهناك تحد في تغطية كل تلك المساحة بشكل تام.

المذيعة نورا أودانيل: ما هو السبب الاستراتيجي باعتقادك وراء ضرب إيران لأرامكو؟

الأمير محمد بن سلمان: باعتقادي إنه غباء.لا يوجد هدف استراتيجي. الأحمق فقط قد يُقدِم على مهاجمة خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنّهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه.

المذيعة نورا أودانيل: الوزير مايك بومبيو وصف ما فعلته إيران تحديدا بقوله "دعوة للحرب"، هل كانت كذلك برأيك؟

الأمير محمد بن سلمان: بالطبع، أجل.

المذيعة نورا أودانيل: ما هي طبيعة التأثير الذي قد تحدثه حرب بين السعودية وإيران على المنطقة؟

الأمير محمد بن سلمان: المنطقة تُمثّل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالى 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة، هذا يعني انهيارا كلّيا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالميّة، ستتعطل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط بشكل لا يمكن تصوره ولم نشهد له مثيلا في حياتنا.

المذيعة نورا أودانيل: هل يتوجب أن يكون الرد عسكريا؟

الأمير محمد بن سلمان: أرجو ألا يحصل ذلك

المذيعة نورا أودانيل: لم لا؟

الأمير محمد بن سلمان: لأن الحل السياسي والسلمي أفضل من العسكري.

المذيعة نورا أودانيل: هل تظن أن الرئيس ترامب سيجلس مع الرئيس روحاني لتشكيل اتفاق جديد؟

الأمير محمد بن سلمان: تماما، هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، هذا ما نطلبه جميعا. لكن الإيرانيين هم من لا يرغبون بالجلوس على طاولة التفاوض.

قتل خاشقجي "جريمة شنعاء لكني أتحمل المسؤولية الكاملة"

في الثاني من أكتوبر عام 2018 دخل الصحفي جمال خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يظهر بعدها، وذكر محققون أن فريق اغتيال سعودي كان بانتظاره، وأضافوا أن خاشقجي قتل مباشرة وأن جثته تم تقطيعها، وإلى اليوم لم يتم العثور على بقايا جثته.

القضاء السعودي وجه تهما بحق 11 رجلا من بينهم نائب مدير الاستخبارات السعودية اللواء أحمد عسيري وربط اسم سعود القحطاني بالاغتيال، الذي كان يعتبر بمثابة الساعد الأيمن لولي العهد، لكن لم توجه له تهم بعد.

ونفى ولي العهد أمره بقتل خاشقجي في مقابلته مع "سي بي إس" إلا أنه أصر على أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" لأن العملية تمت من قبل أفراد عاملين لدى الحكومة السعودية في ظل قيادته للبلاد، واصفا إياها بـ "جريمة شنعاء"

وهذا نص المقابلة حول قضية مقتل خاشقجي:

المذيعة نورا أودانيل: هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟

الأمير محمد بن سلمان: بالتأكيد لا، إنها جريمة شنعاء، لكني أتحمل المسؤولية الكاملة كوني القائد في السعودية، بالأخص وأنها تمت على أيدي أفراد يعملون لصالح الحكومة السعودية.

المذيعة نورا أودانيل: ما الذي يعنيه ذلك.. أنك تتحمل كامل المسؤولية؟

الأمير محمد بن سلمان: عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي على أيدي مسؤولين يعملون لدى الحكومة السعودية، فأنا كوني القائد يتوجب علي أن أتحمل المسؤولية، لقد كانت غلطة، ويتوجب علي أن أحرص على تنفيذ كل ما يمكن لتفادي وقوع أمر كهذا في المستقبل.

المذيعة نورا أودانيل: العالم يرغب بالحصول على أجوبة لهذه الأسئلة، كيف لم تكن على علم بهذه العملية؟

البعض يعتقد بأنه يتوجب أن أعلم ما يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لدى الحكومة السعودية يوميا؟ إنه من المستحيل أن يرسل ثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية للقائد أو ثاني أبرز شخص في الحكومة السعودية.

المذيعة نورا أودانيل: اثنان من مستشاريك المقربين وممن اتهموا بالإشراف على الخطة طردوا من قبل الملك، وأزيلوا من دائرتك المقربة. سؤالي هو: كيف لم تكن على علم بأن هذه العملية تمت من قبل أشخاص مقربين إليك؟

الأمير محمد بن سلمان: اليوم التحقيقات لا تزال جارية، وعند تأكيد هذه الاتهامات بحق شخص ما، بصرف النظر عن مركزه، فإن الإجراءات ستتخذ في المحاكم، دون أي استثناء.

المذيعة نورا أودانيل: لقد قرأتُ ما قاله المدعي العام السعودي حول أولئك المتهمين بهذا القتل، إنها مروعة، التفاصيل. عندما سمعت بأن هؤلاء الأشخاص المقربين إليك وهم في حكومتك تمكنوا من تنفيذ عملية قتل رهيبة، واعتقدت الحكومة الأميركية أنك أمرت بها، ما الذي خطر ببالك حينها؟

الأمير محمد بن سلمان: أعتقد بأن ما ذكرتيه غير صحيح، لا يوجد هناك بيان رسمي أعلنته الحكومة الأميركية بهذا الخصوص، لا توجد معلومات واضحة أو أدلة تشير إلى أن شخصا مقربا لي نفذ أمرا بهذا الحجم، إنها اتهامات ولا تزال قيد التحقيقات، ولكن مجددا لا يمكنك تخيل الألم الذي عشناه، بالأخص كحكومة سعودية، جراء جريمة كهذه.

المذيعة نورا أودانيل: وكالة الاستخبارات المركزية استنتجت بثقة متوسطة ترجح نحو العالية، بأنك شخصيا استهدفت خاشقجي ومن المرجح أنك أمرت بقتله.

الأمير محمد بن سلمان: آمل بأن يتم تقديم هذه المعلومات. إن كانت هنالك أي معلومات تتهمني، آمل أن يتم تقديمها للعلن.

المذيعة نورا أودانيل: ما التهديد الذي أثاره كاتب أعمدة للملكة العربية السعودية والذي تسبب بقتله بهذه الوحشية؟

الأمير محمد بن سلمان: لا يوجد هناك أي تهديد يشكله أي صحفي، التهديد ضد السعودية يكمن في تصرفات كهذه ترتكب بحق صحفي سعودي، هذه الجريمة الشنعاء التي وقعت في القنصلية السعودية.

المذيعة نورا أودانيل: تحدثتُ إلى سيناتور رفيع المستوى قبل قدومي إلى هنا، وأخبرني أن ما حصل مع جمال خاشقجي وما يحصل في اليمن وبكلماته لم يجلب الخير داخل الكونغرس نحو السعودية. كيف تضررت هذه العلاقة؟

الأمير محمد بن سلمان: العلاقة أكبر بكثير من هذا وإنها حادثة شنعاء ومؤلمة لنا جميعا، دورنا يتمثل في العمل كل يوم وليلة لتجاوز هذا وأن نحرص على أن مستقبلنا أفضل من أي شيء وقع في الماضي.