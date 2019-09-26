ولي العهد السعودي يجيب على سؤال حول مقتل خاشقجي

قال موقع "فرانتلاين" إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لمراسله مارتن سميث إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقع في ظل إدارته وأنه يتحمل المسؤولية "كاملة" لأنه "وقع في ظل إدارته" إلا أن أكد أن قتله تم من دون علمه.

وقال الموقع في مقال للترويج لوثائقي بعنوان The Crown Prince of Saudi Arabia سيذاع في الأول من أكتوبر إن محمد بن سلمان قال للمراسل عندما سأله عن كيفية حدوث ذلك دون علمه: "لدينا 20 مليون مواطن، وثلاثة ملايين موظف".

وعندما سأله عن كيفية استخدام طائرة حكومية للسفر وتنفيذ عملية القتل، قال: "لدي مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون، ولديهم السلطة للقيام بذلك".

والوثائقي، بحسب "فرانتلاين" سيناقش صعود ولي العه السعودي في السلطة وإدارة حكمه.

وكان خاشقجي وهو كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة، قد قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر من العام الماضي، وقدمت الرياض 11 مشتبها بهم للمحاكمة.