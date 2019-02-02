ومن الفوشار ما قتل!

ريتشارد ولسون، شاب أميركي يبلغ من عمره 29 عاماً، يواجه حكماً بالسجن لمدة 48 عاماً بتهمة القتل غير العمد، بعد أن خاض مع ابن عمه جدالا مميتا.

وتقول وقائع الحادثة إن المتهم ويلسون وجه ضربة بمضرب بيسبول إلى رأس ابن عمه، خلال جدال احتدم بينهما بسبب طبق من الفوشار. كانت الحادثة قد وقعت في 2016، وثبتت الإدانة مؤخراً في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبحسب محامي المتهم، فقد طلب الضحية من الجاني بعضاً من الفوشار الخاص به، وعندما رفض ولسون، شتمه ابن عمه، ووخزه بسكين ببطنه ثم مشى بعيداً. وبعد ذلك عاد الضحية ووضع السكين على رقبة الجاني ولكمه في وجهه.

وبحسب وثائق المحكمة، فقد تناول ولسون مضرب البيسبول وضرب ابن عمه بها، الذي حاول بدوره طعنه. وعاد ولسون لتوجيه الضربات نحو رأس الضحية، الذي فارق الحياة بعد أسابيع من الحادثة.