وهم نائمون.. مقتل أربعة مشردين في نيويورك

قتل أربعة مشردين وجرح خامس فيما يعتقد أنها هجمات تعرضوا لها السبت بآلة حادة وهم نائمون في مدينة مانهاتن، حسب شرطة مدينة نيويورك.

وقال المحقق أنيت شيلتون إن المحققين يعتقدون أن الضحايا، الذين عثر عليهم في وقت مبكر من يوم السبت في ثلاثة مواقع على الأقل في الجانب السفلي من مانهاتن أو بالقرب منها، أصيبوا بجسم معدني أثناء نومهم.

وأوضح شيلتون أن المشرد المصاب نقل إلى مستشفى في مانهاتن في حالة حرجة.

وأكد شيلتون اعتقال مشتبه به في الـ24 من العمر، على خلفية الحادث.

وكانت شرطة نيويورك قد جابت مسرح الجريمة صباح السبت دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الهجوم ودوافعه.