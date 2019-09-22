متاجر وولمارات الأميركية ستوقف بيع السجائر الإلكترونية

أعلنت سلسلة متاجر "وولمارت" الأميركية أنها ستوقف بيع السجائر الإلكترونية بسبب المخاطر الصحية وانتشارها بين المراهقين.

وقالت في بيان صحفي "إن تنامي التعقيدات الفيدرالية والتشريعية وحالة عدم اليقين تجاه السجائر الإلكترونية تدفع بوقف بيع المنتجات الإلكترونية التي تحتوي على نيكوتين".

وتمثل منتجات السجائر الإلكترونية جزءا قليلا من إيرادات وولمارت، فيما يعد المراهقون الفئة الأكثر ميلا لشراء هذه المنتجات.

وكانت قد سبقت وولمارت في وقف بيع هذه المنتجات مراكز تجارية كبرى مثل "كوسكو" و"دولار جنرال"، إضافة إلى مجموعة صيدليات "رايت أيد".

وكانت رابطة "ذا ناشونال أسوسيشن أوف كونفيشين ستورز" التي تضم نحو 150 ألف مركزا تجاريا في الولايات المتحدة قد دعت أعضائها إلى النظر بجدية ومسؤولية نحو بيع السجائر الإلكترونية في ظل تنامي المخاوف من استخدامها.

هذا وكانت نيويورك وميشيغن قد فرضتا حظرا على جميع السجائر الإلكترونية المنكهة، فيما أصبحت مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا أول مدينة أميركية تحظر السجائر الإلكترونية بشكل رسمي.