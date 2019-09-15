وول ستريت: تحقيقات باحتمال انطلاق الهجوم على أرامكو من العراق

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن خبراء سعوديين وأميركيين يحققون في احتمال أن تكون الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين السبت، تمت بصواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حمل إيران المسؤولية عن الهجمات على منشآت النفط السعودية، وقال إنها هجمات غير مسبوقة على إمداد الطاقة العالمية.

وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي أدت إلى خسارة السعودية نصف إنتاجها من النفط يوميا، لكن بومبيو أشار في تغريدة السبت إلى عدم وجود دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن.

وفي مايو، تعرضت محطة لاستخراج النفط في السعودية لهجوم قال المسؤولون السعوديون أن الحوثيين وإيران يقفون وراءه، وتبين لاحقا، حسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، إن الهجوم نفذته ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.