صحيفة: ترامب طلب مساعدة أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الأسترالي أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدرين مسؤولَين أميريكيين لم تكشف هويتيهما، بأن ترامب طلب ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه وبين ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وأوردت الصحيفة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديمقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقا حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، والذي وصفه ترامب مرارا بأنّه "حملة اضطهاد سياسي".

وأوردت الصحيفة أنّ ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدّث إلى بار.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "اف بي اي" إخبارا من مسؤولين أستراليين.

ولاحقا تولّى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأميركي مدير "اف بي اي" جيمس كومي.