ويسي: الخلافات تمهد لعودة داعش

رشا أمين

حذر قائد قوات النخبة في قوات البيشمركة اللواء عزيز ويسي من عواقب استمرار الخلافات السياسية على أمن المناطق الفاصلة بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية المجاورة.

وقال اللواء ويسي في حديث لـ "راديو سوا" إن التنظيمات المتشددة تتغذى على الخلافات السياسية والطائفية، فضلا عن رفض المواطنين لسياسة الحكومة "المغلوطة".

ورأى ويسي أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيسهم في القضاء على الخلايا النائمة من تنظيم داعش والناشطة في بعض المناطق التي حررت مؤخرا.

وأعرب ويسي عن تفاؤله بتعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى ضد داعش نتيجة اللقاءات الأخيرة التي عقدها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في بغداد والنجف مؤخرا، وهو ما يمهد في حال نجاح المباحثات إلى عمليات مشتركة بين البيشمركة والجيش لحفظ الحدود والمناطق المتنازع عليها.

قائد الفرقة الخامسة عشرة بالجيش العراقي في محافظة نينوى اللواء الركن عماد السيلاوي أكد، من جهته، لـ "راديو سوا" سيطرة الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافة على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وقلل السيلاوي من أهمية التحذيرات التي أطلقها بشأن خطورة الأوضاع في المحافظة والتخوف من سيطرة داعش مجددا على بعض المناطق.