ربحا اليانصيب لكن فرحتهما لم تكتمل

رفض منظمو اليانصيب الإنكليزي دفع أربعة ملايين جنيه إسترليني، للاعبين فائزين، بسبب المال الذي اشتريا به ورقة اليانصيب.

واتهم القائمون على برنامج اليانصيب الزوجين مارك غودرام (36 سنة) وجون روس واتسون (31 سنة) بسرقة بطاقة الائتمان التي استخدماها لشراء ورقة اليانصيب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشكوك بدأت تحوم حول مصدر المال الذي اقتنيا به تذكرتهما بسبب عدم امتلاك أي منهما لحساب بنكي.

ولم يستطع الزوجان تفسير أصل بطاقة الائتمان التي دفعا بها التذكرة الفائزة إلا أن أحدهما ادعى أنها تخص صديقا يدعى جون.

وبعد استفسار أعضاء برنامج اليانصيب عن مكانه، كان جوابهما "لقد ذهب إلى شمال إنكلترا".

المبررات لم تكن كافية لإقناع منظمي اليانصيب بحسب أحدهم، وهو السبب وفقهم لاستحالة دفه المبلغ الرابح للزوجين.

اللافت أن المنظمين لم يستطيعوا تبرير قرارهم من الناحية القانونية، إلا أنهم أكدوا أن المال المسروق لا يمكن أن يقبل في برنامج اليانصيب.