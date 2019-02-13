'يا للأسف'.. البابا يرد على رسالة مادورو       

وجه البابا فرنسيس ردا يتسم بالحذر الشديد إلى نيكولاس مادورو، الذي كتب له مطلع شباط/فبراير طالبا مساعدته ووساطته في أزمة فنزويلا، كما ذكرت الأربعاء صحيفة كورييرا ديلا سييرا اليومية الإيطالية.

وتُذكر الرسالة المؤرخة في السابع من شباط/فبراير والموجهة إلى "السيد" مادورو -من دون لقب الرئيس- بمحاولات الوساطة السابقة، بما فيها تلك التي قامت بها الكنيسة.

وأعرب البابا عن أسفه بالقول "فشلت جميعها، ويا للأسف لأن ما تقرر في الاجتماعات لم يترجم أفعالا ملموسة لإنجاز الاتفاقات".

وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية عن رسالة البابا، رفض الفاتيكان الإدلاء بأي تعليق.

وفي الرابع من شباط/فبراير، أعلن مادورو أنه كتب للبابا: "قلت له إني في خدمة قضية المسيح... وبهذه الروحية أطلب مساعدته في عملية لتسهيل الحوار وترسيخه".

وفي 2016، حاول البابا فرنسيس الذي كانت وساطته فعالة في كولومبيا وفي كوبا، وضع خريطة طريق بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، برعاية رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، لكن جهوده باءت بالفشل.