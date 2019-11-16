يتكون من خمسة طوابق.. تعرف على أكبر فرع لستاربكس في العالم

افتتحت شركة ستاربكس الأميركية أكبر فرع لها في العالم، بمدينة شيكاغو ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأميركية سكاناً بعد نيويورك ولوس أنجلوس.

وسيتكون الفرع الموجود في منطقة التسوق "ماغنيفيسنت مايل" من خمسة طوابق ويتربع على مساحة تقدر بـ35 ألف قدم مربع.

وبحسب القائمين على الفرع الجديد، فإن البناية ستحتضن جميع العمليات التي تسبق بيع مشروب القهوة الساخن للزبون، بداية من الطابق الأرضي الذي سيخصص لتحميص القهوة مرورا بالطابق الرابع الذي سيتمكن فيه الزبون من التعرف على مجموع "الكوكتيلات" المصنوعة من القهوة.

كما سيحتضن المبنى معارض لفنانين من شيكاغو.

شركة ستاربكس وعدت زبائنها بتجربة قهوة مميزة جدا في محلها الجديد، وقالت إن هدفها تمكين متذوقي القهوة حول العالم من التعرف على مذاق آخر متجدد من أصل قهوة ستاربكس الشهيرة.

ووصلت ستاربكس التي تأسست عام 1971 إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي سنة 1987.