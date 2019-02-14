يحد من نزلات البرد.. حقائق عن الزنك

هل تعلم أن تناول كمية صحية من المواد الغذائية التي تحتوي على الزنك يوميا يساعد في تحسين جهاز المناعة وشفاء الجروح بشكل أسرع؟

فوائد الحصول على ما يكفي من الزنك لا تتوقف عند هذا الحد، فقد ربطت بعض الدراسات بينه وبين انخفاض تأثير نزلات البرد، وتحسين وظيفة الغدة الدرقية، والتقليل من نسب الإصابة بفقدان البصر المرتبط بتقدم العمر.

كذلك تشير الدراسات إلى أن الزنك قد يلعب أيضا دورا مهما في تنظيم ضربات القلب والحد من تأثير الجلطات.

ويعد الزنك معدنا أساسيا، وتحتاج أجسامنا فقط إلى كمية صغيرة منه (8 ملغ للنساء البالغات و 11 ملغ للرجال البالغين) للحفاظ على صحة جيدة.

إليك أهم الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحصول على كمية صحية من الزنك يوميا:

المحار: مصدر مهم للزنك حيث تحتوي المحارة الواحدة على نحو 5.3 ملغ من هذا المعدن.

​الروبيان وسرطان البحر: وأيضا هناك أنواع معينة من الأسماك مثل السردين والسلمون تحتوي على الزنك ولكن بكميات أقل.

​لحوم البقر والدواجن والبيض: بالإضافة إلى كونها مصدرا مهما للبروتين تقدم هذه الأغذية مساعدة جيدة للجسم من أجل الحصول على الزنك.

​الخضروات: هل تعلم أن تناول الفطر والسبانخ والقرنبيط واللفت والثوم يعطيك جرعة إضافية من الزنك دون إضافة العديد من السعرات الحرارية إلى وجباتك؟

​البقوليات: أضف أطعمة مثل الحمص والعدس والفاصوليا السوداء إلى وجباتك للحصول على فوائد زنك إضافية وفوائد صحية أخرى. في كل ربع كوب من الحمص تحصل على سبعة في المئة (1.1 ملغ) من القيمة الموصى بها يوميا من الزنك.

​المكسرات والبذور: تعد مصدر رئيسيا للزنك ومن أهمها بذور اليقطين والكاجو والفول السوداني.

​الحبوب: مثل الشوفان والرز الأسمر.

​حبوب الإفطار (الكورن فليكس): توفر وجبة واحدة منها حوالي 25 في المئة (3.8 ملغ) من الكمية اليومية الموصى بها من الزنك.

​الحليب ومنتجات الألبان: إضافة لكونها مصادر غنية بالكالسيوم فهي أيضا مصدر مهم للزنك، إذ يحتوي كوب واحد من الحليب الخالي أو قليل الدسم على (واحد ملغ) من الزنك.

​الشوكولاتة الغامقة: كلما كانت أغمق كلما ارتفعت فيها نسبة الزنك.