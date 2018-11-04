"موقع الحرة" /كريم مجدي

أغلقت إدارة إنستغرام حساب مغني إيراني شهير يدعى أمير حسين مقصودلو، بسبب انتهاكه قوانين الشبكة الاجتماعية الشهيرة.

وكان مقصودلو المشهور بين الشباب الإيراني باسم "تتلو"، قد شارك منشورا يحرض ضد المرأة، وطلب من جمهوره ضرب النساء وسبهن، حسب صحف محلية.

ويعتبر تتلو من أكثر المغنيين شهرة بين الشباب الإيراني، إذ وصل عدد متابعي حسابه على إنستغرام قبل غلقه أكثر من أربعة ملايين، بالإضافة إلى 550 ألف معجب على فيسبوك.

وكان تتلو قد سجن شهرين في عام 2013، بسبب تعامله مع قنوات فضائية غير شرعية في إيران كانت تبث أغانيه، ومنذ خروجه بدأ في إبداء مواقف وتعليقات على الحياة السياسية الإيرانية، تؤيد في معظمها سياسات الحكومة.

من اليمين لأقصى اليسار

وأنتج تتلو بعض الأعمال الفنية المؤيدة لسياسات الحكومة الإيرانية، كما عبر عن تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع دول 5+1 في عام 2015.

وأيد المغني الإيراني أيضا المرشحين الأصوليين في الانتخابات الرئاسية، ومن بينهم محمد باقر قاليباف الذي خسر أمام الرئيس الإيراني حسن روحاني في انتخابات 2013، وإبراهيم رئيسي والذي خسر أمام روحاني أيضا في 2017.

وجرت العادة أن يحاول مرشحو الرئاسة الإيرانيين الحصول على تأييد بعض الرموز الشبابية مثل "تتلو"، لكسب مزيد من الأصوات في صناديق الاقتراع.

وكان تتلو قد أعلن تأييده للحجاب الإجباري داخل إيران، مما عرضه لهجوم من قبل ناشطيين حقوقيين ورافضين لسياسة الحجاب الإجباري.

لكن خلال الأشهر الأخيرة، وبعدما خرج تتلو من إيران، بدأ في كتابة تعليقات ضد النظام الجمهوري الإسلامي في إيران.