ملياردير أميركي قد يغير شكل السباق نحو البيت الأبيض

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الملياردير الأميركي وعمدة نيويورك السابق وليام بلومبرغ قد يخوض سباق التأهل للترشح في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل أمام الرئيس دونالد ترامب.

وأبلغ هوارد ولفسون، وهو مستشار لبلومبرغ صحيفة وول ستريت جورنال أن الأخير يستعد للمنافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، مدفوعا بمخاوف من أن المرشحين الحاليين عن الحزب ربما لن يتمكنوا من هزيمة ترامب في نوفمبر 2020.

وقال إن بلومبرغ يعتقد أن ترامب يشكل "تهديدا غير مسبوق لأمتنا" وإنه يريد ضمان "هزيمته".

لكن مقربين من عمدة نيويورك السابق قالوا للصحيفة إنه لم يتخذ قرارا بعد.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن ترشحه سيضيف بعدا جديدا لسباق مزدحم بالفعل ويوفر بديلا لديه تمويل جيد لنائب الرئيس الأسبق جو بايدن بالنسبة للناخين الذين يريدون مرشحا وسطيا.

ويأتي ترشحه في وقت يتذمر فيه البعض في الحزب الديمقراطي خاصة المانحين الأثرياء من الاتجاه اليساري للحزب، مع صعود السناتورة التقدمية إليزابيث وارن التي تريد زيادة الضرائب على الأثرياء وتراجع بايدن في استطلاعات الرأي.

وإذا قرر بلومبرغ الترشح بالفعل، سينضم إلى قائمة المشرحين الذين تجاوزا السبعين من العمر وهم بايدن وترامب والسيناتور بيرني ساندرز ووارن.