يساريو المغرب يغادرون حكومة الإسلاميين

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، الانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بسبب ما وصفه بـ"الصراع بين مكوناتها".

وقال الحزب في بيان إن "قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، جاء بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية"، وأضاف أن هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين".

وأشار المكتب السياسي للحزب، الذي يصنف ضمن اليسار الديمقراطي، إلى ما وصفه بـ"الوضع غير السوي للأغلبية الحالية"، وأضاف أن هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 وهي سنة انتخابية، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".

ولفت بيان الحزب إلى أنه "خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع والتجاذب السلبي وممارسات سياسية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للسباق الانتخابي القادم".

وأعلن الحزب أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، الجمعة، من أجل تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.

ويأتي انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف المكون للحكومة المغربية، بعد أيام من لقاء جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمناقشة التعديل الحكومي المرتقب في المملكة.