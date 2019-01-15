بتقنية البلوتوث.. حذاء ذاتي الربط من نايكي

كشفت شركة نايكي الثلاثاء عن نسخة مطورة من الأحذية ذاتية الربط أطلقت عليها اسم "أدابت بي بي".

وتختلف النسخة الجديدة عن الجيل السابق بأنه يمكن التحكم بها عن طريق تطبيق يتم تنزيله على الهاتف ويعتمد على تقنية البلوتوث على عكس النسخة السابقة التي كانت تحتوي على أزرار للتحكم بمستوى شد الحذاء على الرجل.

وسيتم إطلاق حذاء نايكي الجديد في 17 شباط/فبراير المقبل، ويستهدف بالمقام الأول لاعبي كرة السلة، وسيكلف 350 دولارا، وهو نصف سعر النسخة السابقة الذي وصل إلى 720 دولارا.

يتميز "أدابت بي بي" بالذكاء الكافي للتكيف مع قدم اللاعب بلمسة زر واحدة، كما يتيح التطبيق للمستخدمين تغيير لون النقاط المتوهجة الموجودة وسط أسفل الحذاء إلى 14 لونا مختلفا.

وتقول الشركة إن النسخة الجديدة من "أدابت بي بي" تعد بمثابة بداية تحول الشركة من الأحذية الاعتيادية إلى إطلاق المزيد من النسخ المطورة من الأحذية الذاتية الربط.