بعد انتقاد واسع.. السلطات السعودية تبحث عن رجل أطلق النار وهو يحمل رضيعا

بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يظهر فيه رجل يطلق الرصاص من مسدس في الهواء وهو يحمل رضيعا، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عن "توجيه بلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبدا في المقطع رجل يحمل مسدسا وطفلا رضيعا، الذي بدأ في البكاء بعد إطلاق الرصاص بجانب أذنيه، كما نشر فيديو آخر للطفل وهو يرضع من زجاجة مملوءة بالرصاص، ما أثار استهجانا واستنكارا شديدين من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء في السعودية بمعاقبة الرجل، أو إعطاء الطفل لعائلة أخرى بسبب تعريض حياة الطفل للخطر ولاحتمال إصابته بضرر في رئته وأذنيه، منتقدين التفاعل المتأخر من الوزارة بعدما أصبح الفيديو من الأعلى تداولا في السعودية.

من جانبه طالب المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الدخيل، من لديه معلومات عن الواقعة، بالتواصل مع مركز بلاغات العنف.

ورد آخرون على المتحدث باسم الوزارة بفيديو آخر يظهر فيه رجل وهو يعاقب طفلا بطريقة عنيفة حيث يربط يديه من الخلف برجليه، مدشنين هاشتاج #معنف_ابن_طليقته، مطالبين بمعاقبة مرتكب الواقعة.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن النائب العام سعود المعجب، أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكب الواقعة.

وأضافت وسائل الإعلان نقلا عن النائب العام أن هذه "السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر".

وقال أحد المغردين على تويتر معلقا على الحادثة: "هناك للأسف عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا يتوجب على التعليم والإعلام والمجتمع أن يقوموا بالتوعية".