يلجأون لتويتر للشكوى من عطل فيسبوك

تعرض موقع فيسبوك لعطل وجيز أعاق دخول المستخدمين ونشرهم أي مضامين بسبب "مشاكل في الشبكة"، بحسب مسؤولين في موقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت أولى الإشارات على وجود مشاكل تقنية على موقع "دوان ديتكتور.كوم" المتخصص في متابعة أعطال الخدمات على الإنترنت.

وطالت المشاكل خصوصا أميركا الشمالية وأوروبا، وعبر بعض المستخدمين عن استيائهم بالتغريد على موقع تويتر عن خلل فيسبوك.

وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد أقل من تسعين دقيقة، بينما كان بعض المستخدمين عاجزين تماما عن دخول الموقع واشتكى آخرون من وصول محدود أي أنهم كانوا قادرين على القراءة فقط.

وأعلن متحدث باسم فيسبوك "لقد منعت مشكلة في الشبكة بعض المستخدمين من الوصول إلى العديد من خدماتنا أو من نشر مضامين".

وأضاف "لقد حددنا المشكلة بشكل سريع وبدأنا بإعادة الوصول وتم حل المشكلة عمليا في كل أنحاء العالم".

المصدر: أ ف ب