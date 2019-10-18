يفتح ببصمة وجه شخص نائم أو ميت.. جدل حول هاتف غوغل الجديد

تمكن صحفيون من شبكة بي بي سي من فتح قفل هاتف شركة غوغل الجديد بيكسل 4، عدة مرات، بميزة تقريب الوجه من شاشته لكن بعيون مغلقة، وهو ما يمثل مشكلة بحسب خبير في الأمن السيبراني.

وقال تقرير لـ"بي بي سي" إن الهاتف الجديد يمكن فتح قفله من خلال تعرفه على الوجه، لكن حتى لو كانت العيون مغلقة، وهو ما يسمح لشخص آخر غير مالكه بفتحه.

وتتمتع هواتف آي فون التي تنتجها شركة آبل بتكنولوجيا مماثلة، لكنها لا تعمل إذا كانت عيون الشخص مغلقة.

وقال ناصر ميمون ، الأستاذ والمؤسس لبرنامج الأمن السيبراني بمدرسة جامعة نيويورك تانكون "يبدو أن المسألة الواضحة هنا هو أنه يمكن لشخص آخر فتح قفل الهاتف أثناء نوم صاحبه، أو حتى لو كان ميتا".

وقالت شركة غوغل لموقع شبكة سي أن أن الأميركية، إن الأمر "لا يتعلق بخطأ في التقنية، وأنها تلبي متطلبات الأمن، كما أنها مؤمنة ضد محاولات الفتح عبر وسائل أخرى مثل الأقنعة".

وأضاف الموقع أنه "على الرغم من أن شركة غوغل لم تقل إنها تباشر على الفور معالجة الأمر، لكنها أشارت إلى أن هذه الميزة صممت لتتحسن إلى الأفضل مع مرور الوقت مع تحديثات البرامج".

وحذرت شركة غوغل، على الصفحة الخاصة بدعم الميزة، من أنها "يمكن أن يساء استخدامها"، وأن "شخصا آخر يمكنه فتح هاتفك إذا قرب شاشته من وجهك حتى لو كانت عيونك مغلقة".

وأوصت بوضع الهاتف في الجيب الأمامي أو حقيبة اليد، وفي الحالات غير الآمنة بإيقاف ميزة بصمة الوجه تماما.

يذكر أن الشركة كشفت عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع بيكسل مزودين بكاميرات أعلى جودة ومستشعر راداري ومساعد افتراضي أسرع.