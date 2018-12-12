يمنيون جنوبيون يطالبون باستفتاء على الاستقلال

تظاهر يمنيون جنوبيون الأربعاء أمام مقر انعقاد محادثات السلام في السويد للمطالبة باستفتاء على استعادة جنوب اليمن استقلاله.

وطالب نحو 30 يمنيا جنوبيا بالحرية ملوحين بأعلام دولتهم السابقة، تحت أنظار الشرطة السويدية المنتشرة في محيط المقر.

وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990 إبان حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي بقي في السلطة حتى 2012، وقتل بيد الحوثيين في 2017.

ولطالما اشتكى الجنوبيون من التهميش والإهمال. وقد استمر وضعهم على ما كان عليه في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو يمني جنوبي تولى الرئاسة بعد تنحي صالح.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يطالبون بإجراء استفتاء على استقلال الجنوب.

وقال عبد الفتاح حداد، وهو من مدينة الضالع الجنوبية "نحن نطالب بحقنا لأننا سكان أصليون مثل ما حصل في اسكتلندا للاستقلال. لماذا لا يقومون باستفتاء؟ حقنا الاستفتاء. نحن أغلبية عظمى".

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة، متسببا بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

والخميس الماضي انطلقت في ريمبو في السويد محادثات هي الأولى بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين منذ 2016.

وكان الجنوبيون اشتكوا من ضعف التمثيل خلال التحضير لمحادثات السويد. ويتضمن كل من وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين ممثلا واحدا عن الجنوب.

وقالت الناشطة الجنوبية هند عميران "نحن مجموعة من أبناء الجنوب، جئنا من مختلف المناطق. جئنا اليوم حتى نقول رسالة للحكومة وللمبعوث (الأممي الخاص) السيد مارتن (غريفيث): لم الجنوب ليس ضمن الحوار، أو المفاوضات؟"