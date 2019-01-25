'25 يناير'.. حرب هاشتاغات في مصر

هي نكسة، بل ثورة. هي انتفاضة، بل مؤامرة. هم ثوار، بل جواسيس. كما يحدث في كل عام منذ 2011، تمر ذكرى 25 يناير على مصر وسط حالة من الجدل. وعلى موقع تويتر الجمعة، كانت هاشتاغات #ثورة25يناير و#25Jan الأكثر انتشارا في مصر. وعلى الجانب الآخر، غرد مصريون ضمن هاشتاغ #أعياد_الشرطة، مشككين في أن مصر شهدت ثورة في 25 يناير 2011. تقول أميمة إن "ثورة يناير انتصرت".

ويتذكر صبري "أشرف وأنقى ثورة".

أما أبو مكة فيستذكر الضحايا.

في المقابل، فإن 25 يناير هي "نكسة" أهين فيها الجيش، وفق هذا الحساب الذي يصف نفسه بعدو الإخوان.

وتعتبر ولاء أن الشرطة هي من تستحق أن يتذكرها المصريون في 25 يناير.

الصورة لدى منظمة العفو الدولية تبدو غير ذلك، فقد قالت إنه "مع حلول الذكرى الثامنة للثورة المصرية فإن مصر أخطر على الناشطين والمعارضين من أي وقت مضى". لكن هذا المغرد ينظر إلى الأمر بتفاؤل.

و25 يناير هي حراك جماهيري مصري مستوحى من الثورة التونسية، أدى إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم، بعد 18 يوما من المظاهرات. وشغلت الذكرى الثامنة لهذا الحراك حيزا كبيرا في الصحف العربية التي تساءل بعضها إن كان قد غير وجه مصر إلى الأبد؟ يقول محمود رفعت إن "ثورة 25 يناير سمحت للشعب المصري لأول مرة بالتخلص من نير الحكام وذلهم، ورسم طريقه بنفسه".

وقال وائل عبد العزيز إن "ثورة 25 يناير نموذج لمسيرة تحرر من الأنظمة العربية لا يمكن وقفها رغم النكسات".

ويتفق رفعت مع ذلك الموقف ويرى أن سبب نجاح ثورة 25 يناير يكمن في أنها كانت عنوانا لجيل وليس لفئة محددة أو فصيل.