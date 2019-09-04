يوتيوب تدفع 170 مليون دولار غرامة لجمع بيانات شخصية عن أطفال

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، الأربعاء، إن شركة غوغل التي تملكها ألفابت وخدمة مقاطع الفيديو "يوتيوب" التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية انتهاكهم القانون الاتحادي بجمع بيانات شخصية عن أطفال.

واتهم موقع يوتيوب بتتبع المشاهدين لقنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" لبث إعلانات مستهدفة بملايين الدولارات هؤلاء المشاهدين.

وتعد التسوية مع لجنة التجارة الاتحادية ومكتب الادعاء في نيويورك، الذي سيحصل على 34 مليون دولار، هي الأكبر منذ بدء سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة في عام 1998.

وتم تعديل القانون في 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات المستخدمين في تصفح الإنترنت.

وكانت شركة ألفابت قد حققت نحو 85 في المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، وأعلنت في يوليو أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغ 38.9 مليار دولار.