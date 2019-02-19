باحثون: عدد المشككين بكروية الأرض يزيد

ألقى باحثون باللائمة على موقع يوتيوب في مشكلة الزيادة المضطردة لعدد الناس الذين يعتقدون بأن الأرض مسطحة.

وازدادت شكوك الناس حيال كروية الأرض، بعد ما شاهدوا تجمعين هما الأكبر في العالم لحركة تسمى Flat Earthers، التجمع الأول أقيم في عام 2017 بـ رالي، نورث كارولينا، والثاني أقيم العام الماضي في دنفر، كولورادو.

باحثون أجروا دراسة قابلوا خلالها عينة من نحو 30 شخصا قالوا، باستناء واحد، إنهم غيروا رأيهم بشأن كروية الأرض بعد ما شاهدوا مقاطع فيديو عن الموضوع في موقع يوتيوب.

أما الشخص الأخير فقال إنه اقتنع بأن الأرض مسطحة وفقا لمعلومات حصل عليها عن طريق ابنته وزوجها اللذين شاهدا بدورهما مقاطع الفيديو في يوتيوب.

وقالت المشرفة على الدراسة آشلي لاندرم إن هناك "الكثير من المعلومات المفيدة على موقع يوتيوب، ولكن هناك أيضا الكثير من المعلومات الخاطئة".

وأضافت أن "الاعتقاد بأن الأرض مسطحة في حد ذاته ليس بالضرورة ضارا، ولكنه يأتي معبأ بانعدام الثقة في المؤسسات والسلطة بشكل عام".

وأشارت لاندرم إلى أن موقع يوتيوب "إذا أراد المساعدة فيمكنه تعديل منهجه لعرض معلومات أكثر دقة".

ودعت لاندرم العلماء وغيرهم لإنتاج مقاطع فيديو خاصة بهم على يوتيوب لمكافحة انتشار مقاطع الفيديو "المتآمرة".

موضحة أن "الأداة الوحيدة لمكافحة المعلومات المضللة هي محاولة التغلب عليها بمعلومات أفضل".

ولم تعلق شركة غوغل مالكة يوتيوب على نتائج البحث الذي قدم في الاجتماع السنوي للرابطة الأميركية للنهوض بالعلوم في العاصمة واشنطن.

وقديما كان هناك جدل حاد حول شكل الأرض، لكن العلوم الحديثة ومن بينها صور الأقمار الصناعية، تظهر أن الأرض كروية.