تشلسي وأرسنال يؤكدان الهيمنة الانكليزية

أكمل تشلسي هيمنة الأندية الإنكليزية على المسابقات الأوروبية هذا الموسم بتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه إيابا على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي الإضافي الخميس.

وكانت مباراة الذهاب إنتهت بالتعادل 1-1 أيضا الأسبوع الماضي.

وسيكون النهائي المقرر في 29 أيار/ مايو في باكو إنكليزيا بالكامل لأن تشلسي سيتواجه مع أرسنال المتأهل على حساب فالنسيا الإسباني بفوزه 3-1 ذهابا و4-2 إيابا.

وافتتح تشلسي التسجيل عبر روبن لوفتوس - تشيك (28)، وعادل الصربي لوكا يوفيتش (49) لفرانكفورت.

وفي سيناريو ركلات الترجيح سجل روس باركلي وأهدر المدافع الإسباني سيزار أسبيليكويتا، والبرازيليين جورجينيو ودافيد لويز والبلجيكي إدين هازار صاحب التسديدة الحاسمة، فيما سجل سيباستيان هالر والصربي يوفيتش، والهولندي جوناثان دو غيزمان وأهدر النمسوي مارتن هينتيريغر والبرتغالي غونسالو منديش باسينسيا لإينتراخت.

أرسنال

وكان المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ فريقه أرسنال الإنكليزي إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه خارج ملعبه على فالنسيا الإسباني 4-2 بتسجيله ثلاثية في إياب نصف النهائي الخميس على ملعب مستايا.

وكان أرسنال تقدم ذهابا على ملعبه 3-1 الأسبوع الماضي.

وجاءت أهداف اوباميانغ في الدقائق 17 و69 و88 وأضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت (50)، في حين سجل الفرنسي كيفن غاميرو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 11 و58.

ويلتقي أرسنال في النهائي المقرر في باكو عاصمة أذربيجان في 29 الحالي الفائز من مباراة تشلسي الإنكليزي واينتراخت فرانكفورت اللذين يخوضان وقتا إضافيا بعد انتهاء مباراتيهما ذهابا وايابا بالتعادل 1-1.

وبات أرسنال ثالث فريق انكليزي يبلغ نهائيا قاريا بعد نجاح ليفربول وتوتنهام في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.