يوروبا ليغ.. أرسنال يضع قدما بنصف النهائي

أسقط أرسنال الإنكليزي ضيفه نابولي الإيطالي الخميس على استاد الإمارات في لندن في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، ووضع قدما في دور الأربعة.

وسجل الويلزي آرون رامسي (14) والمدافع السنغالي خالد كوليبالي (25 خطأ في مرمى فريقه) هدفي أرسنال.

وتقام مباراة الإياب الخميس لأسبوع المقبل على ملعب نابولي سان باولو.

وكان أرسنال أفضل من ضيفه في الشوط الأول، وتقدم بهدفين نظيفين نتيجة أخطاء دفاعية في وسط الملعب، أولهما عندما قاد الألماني مسعود أوزيل هجمة معاكسة في الجهة اليمنى وأرسل كرة إلى أينسلي مايتلاند نايلز الذي التف حول نفسه ومرر الى رامسي فأودعها الأخير الشباك ببراعة (14).

وعزز الأوروغوياني لوكاس توريرا تقدم أرسنال بالهدف الثاني بعدما خطف الكرة في وسط الملعب وراوغ عدة لاعبين يمنة ويسرة حتى انفتح الطريق أمامه وسددها قوية ارتطمت بقدم مدافع نابولي السنغالي كوليبالي وخدعت الحارس أليكس ميريت (25).

واستمرت أفضلية أرسنال في غياب لوسط فريق نابولي، وسنحت له عدة فرص حتى نهاية هذا الشوط مقابل واحدة في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة خلفية من الإسباني خوسيه كايخون إلى القائد لورنتسو إينسيني الذي أطاح بها عالية إلى المدرجات (45).

وفي الشوط الثاني، سجل إينسيني هدفا من تسلل لم يحتسب (52)، وأنقذ ميريت مرماه من هدف ثالث بإبعاد كرة رامسي باقتدار (59)، وفوت البولندي أركاديوش ميليك، بديل البلجيكي درايس مرتنز، فرصة تقليص الفارق بعد عرضية من إينسينيي تابعها متسرعا من أمام الحارس التشيكي بيتر تشيك (73).

ومرر الأرميني هنريك مخيتاريان كرة على طبق من ذهب إلى رامسي عند نقطة الجزاء تابعها متسرعا ودون تركيز مفوتا فرصة هدف ثالث (81)، ودفع كارلو أنشيلوتي بورقتي الألماني من أصل لبناني أمين يونس والدولي الجزائري آدم وناس في الدقائق الأخيرة دون أن ينجح في تغيير النتيجة.